Несколько поездов задержали из-за ЧП в Киеве: список направлений
В Киеве на железнодорожной станции "Дарница" неизвестные украли электрокабель, из-за чего сработала автоматика одного из светофоров.
Как сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці", несколько поездов дальнего и пригородного сообщения, которые следуют через станцию, прибудут с опозданием на 1-2 часа.
Из-за ЧП задержаны:
№150 Ходоров – Полтава (+1.02)
№1/2 Ходоров – Константиновка (+0.52)
№137 Сватово – Хмельницкий (+1.04)
№19 / 20 Попасная – Киев (ожидается на +0.20)
№712 Киев – Константиновка (из Киева +0.20).
Пригородные поезда:
№6902 Киев – Нежин (+ 0.52)
№6804 Киев – Яготине (+ 0.53)
№6901 Нежин – Киев (+ 1.13).
В "Укрзалізниці" уточнили, что на нормализацию движения может понадобиться до двух часов.
Отметим, что 29 марта сошел с рельсов поезд "Интерсити" сообщением Киев – Запорожье. Это произошло в 50 километрах к конечной станции – Запорожье. Сошли шесть из девяти вагонов.
Как сообщал OBOZREVATEL, на юге Египта днем 26 марта столкнулись два пассажирских поезда. В аварии погибли 19 человек, еще 185 пострадали.