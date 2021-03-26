В Египте столкнулись два поезда: много жертв и пострадавших. Фото ЧП

На юге Египта днем 26 марта столкнулись два пассажирских поезда. В аварии погибли 19 человек, еще 185 пострадали.

Трагедия произошла в городе Тахта провинции Сохаг. Сначала сообщалось о 32 погибших. Как пояснил такую ситуацию eXtranews, первоначальные данные о жертвах собирались со слов родственников, которые не могли дозвониться до своих близких. Многие находились в тот момент в бессознательном состоянии и позднее дали о себе знать (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Из 185 пострадавших 90 уже выписаны из больниц.

Отмечается, что один из поездов врезался в хвост другого состава на не очень высокой скорости, но в результате ЧП два вагона были разрушены, а третий перевернулся.

Количество жертв и пострадавших уточнили в Министерстве здравоохранения Египта. Представитель ведомства Халед Муджахид заявил, что к месту происшествия направили более 30 машин скорой помощи, которые доставляют раненых в больницы.

"Премьер-министр приказал срочно доставить пострадавших в результате столкновения поездов в больницы и оказать им медицинскую помощь", – говорится сообщении.

В СМИ опубликованы фотографии с места событий: на них видны вагоны, сошедшие с рельс. Причина аварии не называется, на место выехал министр здравоохранения Хала Заед. Подчеркивается, что по факту происшествия уже начато расследование.

По данным Министерства иностранных дел Украины, наших граждан среди погибших и пострадавших нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США 23 февраля после столкновения поезда и 18-колесного грузовика на дороге 2095-FM произошел мощный взрыв и возник пожар.