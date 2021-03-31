Декілька поїздів затримали через НП в Києві: список напрямків

У Києві на залізничній станції "Дарниця" невідомі вкрали електрокабель, через що спрацювала автоматика одного із світлофорів.

Як повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці", кілька поїздів далекого та приміського сполучення, які слідують через станцію, прибудуть із запізненням на 1-2 години.

Через НП затримані:

№150 Ходорів – Полтава (+1.02)

№1/2 Ходорів – Костянтинівка (+0.52)

№137 Сватове – Хмельницький (+1.04)

№19/20 Попасна – Київ (очікується на +0.20)

№712 Київ – Костянтинівка (з Києва +0.20).

Приміські поїзди:

№6902 Київ – Ніжин (+0.52)

№6804 Київ – Яготині (+0.53)

№6901 Ніжин – Київ (+1.13).

В "Укрзалізниці" уточнили, що на нормалізацію руху може знадобитися до двох годин.

Зазначимо, що 29 березня зійшов із рейок потяг "Інтерсіті" сполученням Київ – Запоріжжя. Це сталося за 50 кілометрів на кінцевій станції – Запоріжжя. Зійшли шість із дев'яти вагонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на півдні Єгипту вдень 26 березня зіткнулися два пасажирські потяги. В аварії загинули 19 осіб, ще 185 постраждали.