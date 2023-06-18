Небольшая облачность и до +30°С: прогноз погоды по Киевской области на 19 июня

В Киеве и Киевской области в понедельник, 19 июня, синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +30°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 19 июня. Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 14-19°С, днем 25-30°С; в Киеве ночью 17-19°С, днем 27-29°С", – рассказали синоптики .

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 19 июня ясным небо в Киеве будет только утром, затем его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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