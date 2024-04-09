Наблюдается снижение заболеваемости: в КГГА рассказали о ситуации с гриппом и ОРВИ в Киеве

В Киеве с 1 по 7 апреля зарегистрировано 11 305 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. Тем не менее, по сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости на 11,7%.

Об этом сообщили в Киевсовете со ссылкой на Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 52%.

"В Киеве за 14-ю неделю 2024 года зарегистрировано 11 305 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. В целом по столице по сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости на 11,7% за счет как детского, так и взрослого населения", – говорится в сообщении.

Так, случаев заболевания у детей выявлено 6777 против 8153 за прошедшую неделю (снижение на 16,9%). Заболеваемость среди взрослых изменилась с 4656 на 4528 (снижение на 2,7%). Несовершеннолетние составляют 59,9% от общего количества, на прошлой неделе – 63,7%. Заболеваемость среди школьников снизилась на 17,8%.

По сравнению с предыдущей неделей уменьшилось количество госпитализированных среди больных гриппом и ОРВИ как взрослых, так и детей. В столичные медучреждения за последнюю неделю госпитализировали 252 человека, в том числе 181 ребенка.

COVID-19 в столице заболели 146 человек, в том числе 12 детей до 17 лет. Госпитализировали 41 человек, из которых 11 детей. В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 4 взрослых пациента. К сожалению, в течение отчетной недели зарегистрировано 2 летальных исхода: 1 – от осложнений COVID-19 и 1 – от микс–инфекции (COVID-19 и гриппа А). Напоминаем, что наиболее надежной защитой от тяжелого течения коронавирусной болезни есть вакцинация.

Как сообщал OBOZ.UA, простуды и ОРВИ являются очень распространенными вирусными болезнями. Взрослые могут болеть по 2-3 раза в год, а дети – до 10 раз. ОРВИ вызывают вирусы, количество которых превышает 200 разновидностей. Но преодолеть болезнь – это половина дела. О том, как быстро восстановиться и вернуть себе бодрость после ОРВИ, читайте в нашем материале.

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