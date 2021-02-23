На митинге под ОП Парасюк отобрал шлем у силовика. Видео

Бывший народный депутат и сотник Евромайдана Владимир Парасюк принимал активное участие в митинге под Офисом президента (ОП) в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко.

Парасюк сорвал шлем с одного из правоохранителей и передал его другим протестующим, пишет "PavlovskyNews".

После этого он вернулся в толпу, где продолжились столкновения.

Напомним, одесского активиста Сергея Стерненко приговорили к 7 годам колонии с конфискацией половины имущества. Суд признал его виновным в похищении человека в 2015 году.

В распоряжении OBOZREVATEL появился обвинительный акт относительно Стерненко и другого фигуранта дела Руслана Демчука.

Во многих городах Украины вечером 23 февраля люди вышли на акции в поддержку Стерненко. В Киеве под Офисом президента начались столкновения с силовиками, есть задержанные и пострадавшие.

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