На митинге под ОП Парасюк отобрал шлем у силовика. Видео
Бывший народный депутат и сотник Евромайдана Владимир Парасюк принимал активное участие в митинге под Офисом президента (ОП) в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко.
Парасюк сорвал шлем с одного из правоохранителей и передал его другим протестующим, пишет "PavlovskyNews".
После этого он вернулся в толпу, где продолжились столкновения.
Напомним, одесского активиста Сергея Стерненко приговорили к 7 годам колонии с конфискацией половины имущества. Суд признал его виновным в похищении человека в 2015 году.
В распоряжении OBOZREVATEL появился обвинительный акт относительно Стерненко и другого фигуранта дела Руслана Демчука.
Во многих городах Украины вечером 23 февраля люди вышли на акции в поддержку Стерненко. В Киеве под Офисом президента начались столкновения с силовиками, есть задержанные и пострадавшие.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Стерненко – участник еще одного судебного процесса. Его подозревают в умышленном убийстве, а также в незаконном ношении холодного оружия.
15 июня 2020 года суд по этому делу отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест, а 29 января этого года – освободил на поруки народных депутатов.