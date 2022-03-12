На Киевщине задержали мародеров: пытались скрыться под видом беженцев. Видео

В Киевской области задержали группу мужчин, которые могут быть причастны к мародерству. По предварительной информации, злоумышленники с применением силы угнали автомобиль, а перед этим обворовывали население и магазины.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Задержанные ранее были судимы за кражи и наркопреступления (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В пятницу, 11 марта, при осмотре автомобилей гуманитарной колонны правоохранители обнаружили четырех подозрительных лиц. У водителя и трех пассажиров автомобиля Mercedes отсутствовали документы, удостоверяющие право собственности на машину. Правоохранители выяснили, что задержанные граждане силой забрали у владельца машину и скрылись на ней из Бучи", – рассказали в полиции.

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Также было установлено, что во время оккупации злоумышленники обворовывали местное население, в том числе магазины. Ранее они были судимы за кражи и наркопреступления.

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