На Киевщине выращивают пресноводных креветок: владельцы рассказали о прибыльном бизнесе. Фото и видео

В городе Узин Киевской области несколько украинцев создали предприятие, которое выращивает креветок в промышленных масштабах. В 2020 году бизнесмены продали 16 тонн продукции, а в этом году планируют выйти на 21 тонну.

Как сообщило издание BBC Украина, основателями предприятия стали несколько товарищей из разных городов Украины, которые познакомились на востоке Украины. Один из них волонтер, а второй участвовал в обороне Донецкого аэропорта.

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Украинцы выращивают одну из крупнейших пресноводных креветок в мире – Макробрахиум Розенберга (гигантская речная креветка). Цена килограмма стартует от 1,5 тыс. гривен.

По словам предпринимателей, несколько лет назад их считали чудаками, а сам бизнес называли бесперспективным. Им рассказывали, что выращивать таких ракообразных невозможно технически из-за неподходящих условий.

"Вот такая отборная креветка поставляется на рынки и в рестораны Одессы, Харькова, Киева. Ей четыре месяца. Она весит 25 граммов. Мы ее продаем, чтобы четыре цикла в год. В теплое время она растет быстрее", - рассказал соучредитель фирмы "Украинская креветка" Алексей Слепнев.

По его словам, их предприятие – единственное в Украине и для того, чтобы открыть фермы они с напарниками изучали, как это делают в Малайзии и других странах. Чтобы создать бизнес, участник АТО Александр Рябошлик вложил деньги, которые получил за ранение.

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