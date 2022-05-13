На Киевщине восстановили водоснабжение во всех населенных пунктах

Во всех населенных пунктах Киевской области восстановлено водоснабжение. Воды нет только в некоторых домах Гостомеля из-за отсутствия электричества.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба. Регион продолжает восстанавливаться после бегства войск страны-агрессора.

"Во всех населенных пунктах области подведено и восстановлено водоснабжение! В настоящее время продолжаются работы по подключению к воде отдельных жилых домов в каждом населенном пункте. Без централизованного водоснабжения остаются только отдельные жилые дома в пгт Гостомель из-за отсутствия электроснабжения", – уточнил Кулеба.

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Напомним, ранее специалисты закончили создание системы водопровода из Киева в Ирпень. Для того, чтобы подать воду из столицы в пригород, были проложены две нити полиэтиленовых труб диаметром 160 мм протяженностью 7 км и обустроены водопроводные колодцы.

Позднее пригород подсоединили к водопроводной системе столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, рабочие продолжают работы по восстановлению моста через реку Ирпень в селе Стоянка Киевской области. Согласно графику 29 мая запланировано открыть движение автотранспорта по путепроводу.