Специалисты закончили прокладку водопровода из Киева в Ирпень. Фото

Специалисты закончили создание системы водопровода из Киева в Ирпень. Для того, чтобы подать воду из столицы в пригород были проложены две нити полиэтиленовых труб диаметром 160 мм протяженностью 7 км и обустроены водопроводные колодцы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Система водоснабжения пригорода столицы была серьезно повреждена российскими оккупантами.

"Завершена прокладка водопровода в город Ирпень. Всего проложены две нити полиэтиленовых труб диаметром 160 мм протяженностью 7 км и обустроены водопроводные колодцы. Трубопроводы транспортировались на больших барабанах длиной одного отрезка 430 метров, что существенно сократило скорость монтажа. Теперь Ирпень соединен с водопроводной системой Киева, и вода в город будет поставляться со столичных водопроводных станций", – сообщили в пресс-службе.

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В КГГА добавили, что работы были проведены благодаря финансированию и поддержке благотворительных организаций, в частности Международного Комитета Красного Креста в Украине.

В прокладке водопровода участвовали специалисты "Киевводоканала", "Ирпенводоканала", "Житомирводоканала" и подрядных организаций.

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