Ирпень подключили к водопроводной системе Киева, ситуация была критической, – Кличко

Отныне Ирпень соединен с водопроводной системой Киева и вода в город будет поставляться со столичных водопроводных станций. Сегодня в пригороде столицы возобновили централизованное водоснабжение. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время запуска системы в Ирпене.

"Киев продолжает помогать городам Киевской области, которые пострадали от варварства оккупантов и потерпели наибольшие разрушения. В результате военных действий водопроводно-канализационное хозяйство Ирпеня было разрушено и ситуация была критической. Работы по восстановлению системы начали сразу же после освобождения города. Усилиями специалистов "Киевводоканала", "Ирпеньводоканала", "Житомирводоканала" и подрядных организаций проложили водопровод от столицы в город Ирпень. Работы осуществляли благодаря финансированию Международного Комитета Красного Креста в Украине", – сообщил мэр Киева.

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Всего проложили две нити полиэтиленовых труб диаметром 160 мм протяженностью 7 км и обустроили водопроводные колодцы. Трубопроводы снабжали большими барабанами, что существенно сократило скорость монтажа.

"7 км труб, чтобы подключиться к водопроводной системе Киева, проложили очень оперативно – за 18 дней. Подземные коммуникации в Ирпене практически не были повреждены. От действий оккупантов пострадали насосные и водозаборные станции "Ирпеньводоканала". Благодаря помощи в Ирпене удалось оперативно возобновить работу централизованной системы водоснабжения. И в городе уже есть качественная питьевая вода", – подчеркнул мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Представители Международного Комитета Красного Креста в Украине отметили, что общий бюджет работ по восстановлению водоснабжения составил около 20 млн грн. Организация поможет также и Буче, и другим пострадавшим городам Киевской агломерации, в частности, и поставкой химикатов для очистки воды, приобретением станций.

Киев сегодня имеет все технические мощности для поставки воды в близлежащие населенные пункты. Мы готовы помогать всем, чем можем, чтобы решить проблему нехватки качественной питьевой воды в пригородах. А также – помогать техникой, специалистами для других восстановительных работ, логистикой, чтобы быстрее восстановить жизнь в городах возле столицы, принявших на себя удар и пострадавших от действий оккупантов", – подчеркнул Виталий Кличко.