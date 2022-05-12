В Стоянке на Киевщине 29 мая запланировано открыть движение по восстановленному мосту, – Тимошенко

Рабочие продолжают работы по восстановлению моста через реку Ирпень в селе Стоянка Киевской области. Согласно графику 29 мая запланировано открыть движение автотранспорта по путепроводу.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Мост был взорван во время боев за Киев.

"Сегодня, по поручению президента Украины, вместе с главой КОВА Александром Павлюком и руководителем гуманитарного штаба Киевщины Алексеем Кулебой проинспектировали ход восстановительных работ разрушенного моста через реку Ирпень в Стоянке. Он был взорван 25 февраля, чтобы воспрепятствовать наступлению российских войск", – написал Тимошенко.

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По его словам, рабочие уже демонтировали два пролета разрушенного моста, сделали фундамент и смонтировали временные опоры.

"Продолжаются подготовительные работы по устройству монолитной плиты. Впоследствии будет устроен верхний слой асфальтобетонного покрытия. Все работы ведутся в соответствии с графиком, и на 29 мая уже запланировано открытие движения по восстановленному мосту", – уточнил Тимошенко.

Он напомнил, что всего через пять дней после деокупации Киевщины рабочие построили временный мост по левому проезду автодороги. Это позволило открыть движение для большегрузного транспорта "в направлении Киев–Житомир в кратчайшие сроки".

Как сообщал OBOZREVATEL, благодаря проведенным ремонтным работам было восстановлено сообщение между Киевом и Полтавой по дороге М-03. В частности, в Киевской области построили временную переправу рядом с разрушенным мостом.