На Киевщине столкнулись легковушка и школьный автобус: есть пострадавшие. Подробности и фото

В Белоцерковском районе Киевской области произошло ДТП с участием легковушки и школьного автобуса. В результате столкновения двух машин есть пострадавшие.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

Что известно

Как рассказали спасатели, 19 февраля в 7:53 к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Ставище Киевской области.

"По прибытию спасатели установили, что произошло столкновение легкового автомобиля Jeep со школьным автобусом. До прибытия подразделения один пострадавший из легковушки госпитализирован в медицинское учреждение. Еще один человек был зажат в автомобиле и нуждался в деблокации", – уточнили в ГСЧС.

С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали пострадавшую и передали ее медикам. По уточненной информации, в автобусе находились 19 детей и 6 взрослых. К счастью, они не пострадали.

