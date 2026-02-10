В Киеве грузовик протаранил маршрутку: есть пострадавшие. Подробности и фото

В Киеве во вторник, 10 февраля, произошло ДТП с участием двух грузовиков и маршрутки. В результате столкновения пострадали по меньшей мере четыре человека, которые находились в салоне общественного транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства аварии установят следователи.

По словам правоохранителей, ДТП произошло около 12:30. Предварительно было установлено, что 59-летний водитель грузовика Volvo на скорости столкнулся с маршрутным автобусом "Богдан", который двигался в попутном направлении.

"От удара автобус в неуправляемом состоянии столкнулся с грузовым автомобилем Ford, который в этот момент осуществлял поворот на прилегающую территорию. В результате ДТП 65-летний водитель маршрутки, а также трое его пассажирок – 41, 44 и 49 лет, получили телесные повреждения и были госпитализированы", – уточнили в пресс-службе.

На месте продолжают работать следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка и патрульные полицейские. Механизм и обстоятельства ДТП устанавливаются.

