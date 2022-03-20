На Киевщине с 20 по 21 марта введут комендантский час

На территории всей Киевской области с 20 по 21 марта введут комендантский час. Он будет действовать с 20:00 до 7:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. На улице можно находится только при наличии спецпропуска и удостоверения личности.

"Не выходим на улицы и другие общественные места – только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности. Еще раз подчеркиваю – безопасность граждан превыше всего! Поэтому отнеситесь со всей ответственностью и пониманием к временным ограничениям, действующих в регионе. Будьте бдительны, берегите себя и близких", – подчеркнул глава КОВА Александр Павлюк.

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Напомним, в Киевской области гражданском населению запретили посещать леса. Это касается как прогулок, так и поездок по этой территории, кроме транзитных путей.

Кроме того, на Киевщине запретили использовать видеорегистраторы в автомобилях и мотоциклах для фото и видео съемки. Это необходимо, чтобы не допустить утечки информации, которая может помочь противнику узнать о перемещении и ходе выполнения задач Сил обороны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области ночь с 19 на 20 марта прошла относительно спокойно. Российские оккупанты отказались от активных действий и начал возводить защитные сооружения.

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