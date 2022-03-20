На Киевщине запретили посещать леса: названа причина

В Киевской области гражданском населению запретили посещать леса. Это касается как прогулок, так и поездок по этой территории, кроме транзитных путей.

Об этом сообщили в пресс-службе Вышгородской райгосадминистрации. Такое решение было принято, в соответствии пунктом 3 Указа президента Украины №64 "О введении военного положения в Украине". А также согласно ряду других нормативных документов.

"Запрещается посещение лесов населением и въезд в леса Киевской области (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники", – говорится в сообщении.

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Посещение лесов разрешено ВСУ, пограничникам, правоохранителям и представителем власти.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области ночь с 19 на 20 марта прошла относительно спокойно. Российские оккупанты отказались от активных действий и начал возводить защитные сооружения.

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