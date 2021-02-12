В Киеве пропал восьмиклассник: искала Нацгвардия и полиция

В Дарницком районе Киева нашли 13-летнего Андрея Халимончука, который 10 декабря исчез после занятий в гимназии "Киевская Русь", расположенной на улице Гмыри, 2В. Мальчик учится в восьмом классе.

Как сообщили в полиции Киева, ребенка обнаружили вечером 12 февраля. Сделать это удалось благодаря совместным усилиям Нацгвардии и Нацполиции. Мальчик уже находится дома.

На момент исчезновения он был одет в серую куртку с капюшоном, синие джинсы, зеленые зимние кроссовки. При себе имел серый рюкзак.

Как стало известно корреспонденту OBOZREVATEL, к поискам подростка подключали Нацгвардию. Поиски проводили, в частности, в районе станций метро "Позняки" и "Осокорки".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пропавшего 16-летнего ученика Киевского военного лицея имени Ивана Богуна правоохранители разыскали 1 декабря в Житомире.