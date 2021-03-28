На Киевщине мощный пожар охватил частный дом. Фото и видео

В воскресенье, 28 марта, мощный пожар охватил частный сектор в поселке Коцюбинское Киевской области. Сейчас сгорело уже два жилых дома.

Как сообщает в Facebook dtp.kiev.ua, на месте работали киевские и областные спасатели. Кроме того, в Facebook-сообществе "Общество Коцюбинского" жители публикуют фото и видео с места ЧП (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В частности, главный редактор Движения "Честно" Ирина Федорив сообщила на этой странице детали инцидента.

Мощный пожар охватил частный сектор в поселке Коцюбинское Facebook "Община Коцюбинского"

Facebook "Община Коцюбинского"

Пожар начался в доме 3а и перекинулся на дом 3 Facebook "Община Коцюбинского"

"Горит частный сектор возле парка (красный высотный дом по ул. Парижской коммуны). Люди, которые живут рядом слышат, как трескается шифер и звуки, похожие на взрыв. Пожарные поехали", – написала она.

Facebook "Община Коцюбинского"

Facebook "Община Коцюбинского"

Facebook "Община Коцюбинского"

Как узнал OBOZREVATEL в ДСНС в Киевской области, погибших и пострадавших предварительно нет.

Погибших и пострадавших предварительно нет Facebook "Община Коцюбинского"

Facebook "Община Коцюбинского"

Facebook "Община Коцюбинского"

Facebook "Община Коцюбинского"

Напомним, 26 марта на Киевщине произошел сильный пожар возле международного аэропорта "Борисполь". Огромные столбы черного дыма были видны за несколько километров от места чрезвычайного происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL: