На Київщині потужна пожежа охопила приватний будинок. Фото та відео

У неділю, 28 березня, потужна пожежа охопила приватний сектор у селищі Коцюбинське Київської області. Наразі згоріло вже два житлових будинки.

Як повідомляє в Facebook dtp.kiev.ua, на місці працювали київські та обласні рятувальники. Крім того, у Facebook-спільноті "Громада Коцюбинського" жителі публікують фото та відео з місця НП (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Зокрема, головна редакторка Руху "Чесно" Ірина Федорів повідомила на цій сторінці деталі інциденту.

Потужна пожежа охопила приватний сектор у селищі Коцюбинське Facebook "Громада Коцюбинського"

Facebook "Громада Коцюбинського"

Пожежа почалася в будинку 3а і перекинулася на будинок 3 Facebook "Громада Коцюбинського"

"Горить приватний сектор біля Паркому (червоний висотний будинок по вул. Паризької комуни). Люди, які живуть поруч чують, як тріскає шифер і звуки, схожі на вибух. Пожежники поїхали", – написала вона.

Facebook "Громада Коцюбинського"

Facebook "Громада Коцюбинського"

Facebook "Громада Коцюбинського"

Як дізнався OBOZREVATEL у ДСНС у Київській області, загиблих та постраждалих попередньо немає.

Загиблих і постраждалих попередньо немає Facebook "Громада Коцюбинського"

Facebook "Громада Коцюбинського"

Facebook "Громада Коцюбинського"

Facebook "Громада Коцюбинського"

Нагадаємо, 26 березня на Київщині сталася сильна пожежа біля міжнародного аеропорту "Бориспіль". Величезні стовпи чорного диму було видно за кілька кілометрів від місця надзвичайної пригоди.

Як повідомляв OBOZREVATEL: