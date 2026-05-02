На Киевщине грузовик на тротуаре сбил пенсионера. Подробности ДТП и фото

В Белой Церкви Киевской области водитель грузового авто "Газель" на тротуаре сбил пенсионера. Пешехода с травмами госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства и причины аварии установят следователи.

По словам правоохранителей, на днях в Белой Церкви у входа в рынок по бульвару Александрийский произошла авария с участием грузового автомобиля и пешехода. Правоохранители предварительно установили, что 35-летний водитель "Газель", двигаясь задним ходом, не был внимательным и сбил пенсионера.

"В результате ДТП 84-летний пешеход госпитализирован с телесными повреждениями", – уточнили в полиции.

По факту ДТП, повлекшего телесные повреждения средней тяжести (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

