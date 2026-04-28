Под Киевом водитель грузовика устроил масштабное ДТП: есть пострадавшие. Подробности и фото

В Киевской области вблизи села Бородянка произошло ДТП с участием сразу шести автомобилей. В результате происшествия есть пострадавшие, образовалась пробка.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

По словам правоохранителей, во вторник, 28 апреля, в 12:36 к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Варшавской трассе вблизи села Бородянка.

"Предварительно известно, что на автодороге М-07, где проводились ремонтные работы, водитель грузового автомобиля DAF допустил столкновение с автомобилями Volkswagen Golf, Volkswagen Transporter, Chevrolet Epica и Renault Master, которые находились впереди. После этого транспортные средства отбросило на встречную полосу, где они столкнулись с другим грузовым автомобилем DAF, который двигался навстречу", – уточнили в пресс-службе.

В полиции добавили, что в результате аварии пострадали пять человек, один из них госпитализирован в медицинское учреждение. В связи с ДТП движение транспорта затруднено.

