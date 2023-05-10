В Киеве предложили заменить бюсты российских деятелей на станции метро "Университет": за кого можно проголосовать

В Киеве предложили демонтировать бюсты российских деятелей культуры и науки на станции метро "Университет". Вместо них хотят установить бюсты выдающихся украинцев.

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Соответствующее голосование началось в приложении " Киев Цифровой ". Электронный опрос продлится до 24 мая.

"В 1960 году в центральном зале станции метро Университет установили бюсты украинских и российских писателей и ученых. В 2022 бюсты Пушкина, Горького, Ломоносова и Менделеева закрыли деревянными боксами. Пора демонтировать их и выбрать выдающихся украинцев. Сейчас в нишах бюсты Ивана Франко, Тараса Шевченко, Александра Богомольца, Григория Сковороды. Определяйте выдающиеся имена, которые дополнят художественную композицию", – говорится в сообщении.

В частности, предлагается выбрать:

Вместо бюста Дмитрия Менделеева – Петр Могила, Николай Пирогов, Князь Константин Островский, Богдан Ступка, Ярослав Мудрый;

Вместо бюста Александра Пушкина – Василий Стус, Елена Телига, Леся Украинка, Иван Миколайчук, Казимир Малевич;

Вместо бюста Михаила Ломоносова – Владимир Антонович, Агатангел Крымский, Наталья Полонская Василенко, Михаил Кравчук, Иван Пулюй, Владимир Великий;

Вместо бюста Максима Горького – Михаил Драгоманов, Михаил Грушевский, Константин Ушинский, Василий Сухомлинский, Юрий Ильенко.

"Открывайте приложение и участвуйте в опросе. Помогите выбрать, кого из выдающихся украинцев вы хотели бы видеть каждый раз на станции Университет вместо советских бюстов. Выбирайте князей и педагогов, писателей и поэтес, ученых и врачей, актеров и исследовательниц", – призвали украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на станции метрополитена "Университет" работники спрятали установленные здесь в нишах бюсты российских деятелей культуры и науки. В частности, деревянными конструкциями "закрыли" Александра Пушкина и Максима Горького.

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