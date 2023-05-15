Власти Киева рассмотрит петицию по демонтажу памятника Пушкину на Шулявке

Власти Киева начали рассмотрение петиции по демонтажу памятника российскому поэту Александру Пушкину. Монумент находится в Шевченковском районе столицы.

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Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Киевсовета. Электронное обращение менее чем через неделю набрало необходимые голоса.

"Прошу провести немедленный демонтаж памятника Пушкину, который до сих пор стоит на Шулявке. Процесс деколонизации активно продолжается по всей Украине. Памятники Пушкину являются главными российскими идеологическими маркерами, так же какими были памятники Ленину для периода советской оккупации", – подчеркнул автор петиции.

По словам инициатора обращения "Пушкинопад" уже состоялся в Харькове, Днепре, Николаеве, Черновцах, Ужгороде, Мукачево, Тернополе, Кропивницком, Кременчуге, Кролевце, Конотопе, Чернигове, Полонном и других населенных пунктах Украины.

"Время наконец-то избавиться от главного имперского маркера и городу Киеву", – резюмировал автор

Напомним, в Киевсовете поддержали петицию по расторжению всех договоров, которые город заключил с УПЦ МП. Но этот процесс может начаться после принятия Верховной Радой необходимого законопроекта, зарегистрированного в парламенте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве предложили переименовать проспект Воздухофлотский в Противовоздушную оборону. По мнению инициатора этого предложения, таким образом можно будет отметить защитников неба Украины.

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