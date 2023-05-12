В Киеве Воздухофлотский проспект предложили переименовать в честь украинских сил ПВО

В Киеве предложили переименовать проспект Воздухофлотский в Противовоздушной обороны. По мнению инициатора этого предложения, таким образом можно будет отдать дань уважения защитникам неба Украины.

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Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Киевсовета. Электронное обращение должно набрать 6 тысяч голосов, чтобы его рассмотрели столичные власти.

Как отметил автор документа, в Киеве в последнее время идет дискуссия относительно переименования Воздухофлотского проспекта. В частности, предлагаются варианты таких названий как проспект НАТО или проспект Евросоюза.

"Однако у нас точно есть кандидат, которого просто необходимо увековечить на карте города там, где улица связана с военным делом и авиацией. Это наши славные, лучшие в мире силы противовоздушной обороны. Благодаря им мы можем спать спокойно сегодня и сравнительно немного понесли потери недавно", – подчеркнул инициатор петиции.

Чтобы поддержать электронное обращение, перейдите по ссылке. Кроме того, предлагаем принять участие в нашем опросе по предложенному названию. Для этого перейдите по ссылке.

Напомним, в Киеве благодаря работе подразделений ПВО за более чем два последних месяца ни одна вражеская ракета или дрон не долетели до цели. Всего с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины в столице прозвучало 740 воздушных тревог.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сегодняшний день противовоздушная оборона Киева осуществляется по многоуровневому принципу эшелонирования. Это не только зенитные ракетные комплексы малого и среднего действия, но мобильные огневые группы.

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