Люди падают, разбивают лица и не получают компенсаций: что не так с электросамокатами в Киеве и как решить проблему

В последние годы в Киеве молниеносными темпами развивается легкий персональный транспорт – на улицах города тысячи электросамокатов/велосипедов, моноколес, гироскутеров. Появление таких популярных во всем мире транспортных средств спровоцировало в Киеве настоящий бум, но столица, как и в целом Украина, оказалась неготова к нему. Ряд аварий, отсутствие четких ПДД для пользователей электротранспорта, невозможность привлечь к ответственности службу проката новой техники стали раздражать уже не только пешеходов, но и самих любителей экологических средств передвижения.

OBOZREVATEL выяснял, как примирить столичного пешехода, водителя электросамоката и власть, и на какой опыт стоит обратить внимание (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Почти ежеквартально в столице появляется новая служба проката электросамокатов. Только прокатных двухколесных в городе 4 тысячи, а к концу года их будет на три тысячи больше. Они пользуются популярностью, а во время нескольких локдаунов киевляне решили не страдать, а осваивать новый экологически безопасный вид транспорта, которым можно легко добраться на работу. Они недорогие, ими можно ездить по полосам для велотранспорта, и по трассе, так как они компактные и маневренные.

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И уже стало ясно – в городе, как и во всей стране, может возникнуть большой конфликт между участниками дорожного движения, ведь перемещение на этом виде транспорта не урегулировано – нет такого понятия, как электросамокат в законодательстве. Следовательно, и в случае аварии или несчастного случая людям сложно добиться правды и справедливости.

Такие ситуации уже были. 8 июня этого года 20-летняя киевлянка Алиса Полищук, работающая в правительственном квартале, взяла в аренду самокат компании Bolt и поехала домой. Однако у транспортного средства отказали тормоза и девушка едва успела соскочить с него. Последствия – многочисленные ссадины, царапины, плохо работала рука и в общем стресс. За это в компании ей сначала предложили 200 гривен компенсации на следующие поездки.

К счастью, сервис проката самокатов все же согласился выплатить ей компенсацию за лекарства, но не более.

А еще раньше, в мае, в центре Киева молодой человек "гонял" на самокате и упал на металлический забор неподалеку от костела Святого Николая. В результате парень получил ранение груди. А сколько в городе было случаев, когда транспортные средства похищали, выбрасывали из окон...

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник в полиции Киева, с начала года в городе подали более 30 заявлений о правонарушениях, связанных с самокатами. Часть из них касается не только аварий, но и повреждений или кражи этих транспортных средств. Однако большинство людей в правоохранительные органы не обращаются, поскольку думают, что решить свои проблемы нельзя.

Все эти ситуации очень разные, но их так много, что становится сразу понятным – движение электросамокатов, как и моноколес в стране вообще не урегулировано. И от этого страдают все.

Понимая проблему, столичная власть, несмотря на пробелы, которые существуют в нашем законодательстве, заключила Меморандум о сотрудничестве с операторами услуг проката электросамокатов. И компании изъявили желание пойти на условия столичных чиновников. Революционный документ подписали 24 июня этого года. Сервисы "Вolt", ТМ "Kiwi", ТМ "Scroll", ТМ "BikeNow", TM "Zelectra", TM "Jet" и TM "Vzhooh" согласились на такие условия:

Уменьшение максимальной скорости с 30-35 км/ч до 20 км/ч;

в специально определенных (зеленых, пешеходных и исторических) зонах скорость должна достигать не более 14 км/ч;

в городе введут зоны, где запрещено оставлять самокаты (исторические зоны, органы нацбезопасности и обороны, отдельные государственные и дипломатические учреждения);

запрещено ездить на самокатах на таких территориях, как Пейзажная аллея, пешеходная часть улицы Сагайдачного, некоторые религиозные и чувствительные зоны, например, кладбища, а также часть зон вокруг органов государственной власти;

четко утверждены места для парковки самокатов (1025 локаций во всех районах города);

страхование пользователей проката на сумму 100 тысяч гривен.

Кроме того, отныне самокаты в столице будут иметь номерной знак с обеих сторон. Он будет включать букву и три цифры. Таким образом, клиентам и самим компаниями по прокату будет проще жаловаться и найти виновных.

Указанный Меморандум можно считать первым документом в Украине, который регулирует движение электросамокатов, потому, что специального закона в нашем государстве еще нет.

"Этот Меморандум – лучшая сделка, которую можно заключить сейчас. Он будет действовать, пока Верховная Рада не примет закон, который определит статус и порядок деятельности электросамокатов и других средств электромобильности. Киев идет впереди времени и впереди законодательства регулирует реалии жизни, которые уже существуют на наших улицах", – рассказал заместитель председателя КГГА, Константин Усов.

Кстати, законопроект 3023 о совершенствовании дорожного движения, где четко определен статус легкого персонального транспорта (электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и др. – Ред.) уже более полугода находится на рассмотрении в Верховной Раде. Его приняли в первом чтении еще в сентябре 2020 года. Если его примут, то таких пользователей приравняют к велосипедистам, так что они станут полноценными участниками дорожного движения.

Источники OBOZREVATEL сообщили, что важный законопроект должны принять в начале осени.

Урбанисты, эксперты по транспорту считают, что навести порядок с электросамокатами и другим легким транспортом можно только приняв соответствующий законопроект. Однако, по их мнению, необходима правильная концепция скоростных зон, где у каждого участника дорожного движения были бы равные права.

"Мы поддерживаем законопроект 3023, ведь нас в первый раз услышали. Смотрите сами, в 2020 году в городе Киеве в ДТП убили 132 человека, из них 62 пешеходы. У нас катастрофическая ситуация с безопасностью на дорогах. Жаль, что эта проблема не привлекает столько же внимания в жизни общества, как появление прокатных самокатов. Выгонять всех на дорогу и запретить движение по тротуарам (что предлагают сделать некоторые псевдоэксперты, которые не понимают, как этот транспорт работает) и сделать сразу 90% людей вне закона – это придумать правило. Но. Оно не будет работать, но и в дальнейшем будет порождать большое количество конфликтов в обществе", – отметила глава общественной организации "Велодень", транспортный експерт Анна Даниленко.

По ее мнению, электросамокаты – это экологический и удобный транспорт, развитие которого помогает решать большое количество городских проблем: от пробок до улучшения воздуха.

По убеждению експерта, культура поведения и взаимодействия с персональным электротранспортом только начала зарождаться.

"Только с помощью формирования новой культуры доброжелательности, объяснения безопасных правил поведения обществу можно будет делать наше сосуществование безопасным и не конфликтным. Люди обычно не хотят убивать и травмировать друг друга. Следует обращать внимание на то, что у нас очень много адекватных вежливых людей, а не фокусироваться на тех, кто ведет себя неадекватно. К сожалению, такие люди также всегда будут, независимо от категории транспорта, однако их не так много", – отметила Даниленко.

Впрочем, избавиться от травматических случаев на самокатах пока не удастся. Им можно максимально минимизировать выведя легкий персональный транспорт "из тени".

"Травмы на самокатах будут, в принципе, так же как и во всех сферах жизни: можно поскользнуться в ванной, сломать ногу на обледенелых ступеньках подземного перехода (а у нас их много) или быть сбитым машиной на тротуаре. Этот транспорт новый, потому как все новое вызывает интерес, беспокойство, иногда раздражение. И это нормальный закономерный процесс. Соседняя столица Варшава начала этот процесс проходить 2 года назад, сейчас все привыкли, а город продолжает развивать удобные и безопасные условия для всех. А мы, к сожалению, отстаем от них на 20 лет", – резюмировали в ОО "Велодень".

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице мужчина решил, что кто-то выбросил самокат Bolt, и забрал его себе. Курьезный случай произошел в Соломенском районе.