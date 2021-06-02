В Киеве парень на самокате упал на металлический штырь и травмировал грудь. Видео

В Киеве в среду, 2 июня, на улице Большой Васильковской мужчина катался на электросамокате и упал на металлический забор. Несчастный случай произошел недалеко от Николаевского костела.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева. Там отметили, что парень был госпитализирован с травмами в районе грудной клетки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Очевидцы происшествия вызвали на помощь патрульных, которые находились неподалеку. Напарники Игорь Банковский и Владислав Филиппов не растерялись, вызвали на место медиков, а к их приезду взялись помогать пострадавшему самостоятельно: для контроля кровотечения наложили на раненый участок бандаж", – рассказали в пресс-службе.

Вскоре на место прибыла карета скорой медицинской помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 2 июня, блогерша под ником "ttiisshhiinnaa", которая недавно вместе с друзьями устроила погром в отеле, угрожала броситься с моста.