В Киеве подростки на камеру выбросили прокатный самокат в окно. Видео

В Киеве подростки выбросили в окно арендованный самокат, записав происходящее на камеру и выложив соответствующий ролик в Instagram.

Видео, взятое из "сторис" в Instagram, было опубликовано в Telegram-канале "Киев Оперативный". Обе страницы участниц инцидента, на которые ссылается паблик, на момент публикации недоступны.

На первых секундах видео появляются слова: "Этот самокат нуждается в перезарядке. Давайте найдем другой", после чего девушка выбрасывает самокат в окно.

"Всегда было интересно, что в голове у таких людей? Зачем надо было тащить самокат в квартиру и тем более выкидывать из окна? Надеемся, что девушку привлекут к ответственности и она возместит ущерб", – говорится в сообщении на странице "Киев Оперативный".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киберполиция задержала двух подростков из Киева и Кривого Рога, которые курировали так называемые "группы смерти" в соцсетях. Ими оказались дети 13 и 15 лет, которые, по словам правоохранителей, не утвердились в жизни и не имели авторитета среди друзей и внимания от своих родителей.

Также сообщалось, что в феврале группа подростков разбила одну из уличных витрин в центре Киева, а видео выложили в сториз. Инцидент произошел на Почтовой площади.