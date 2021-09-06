Глава Минкульта назвал необходимую для восстановления костела Святого Николая в Киеве сумму

Чтобы отремонтировать горевший 3 сентября Николаевский костел в Киеве, необходимо, по предварительной оценке, более 75 млн гривен. Часть суммы соберут бизнесмены, а остальную часть покроют из бюджета.

Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко на странице в Facebook. Как отметил он, реставрация храма станет уникальным примером государственно-частного партнерства. При этом точную цифру, во сколько обойдется восстановление здания, еще предстоит установить экспертам.

По состоянию на вечер понедельника, на костел собрали 5 млн 840 тыс. гривен пожертвований. Еще около 20 млн гривен бизнес публично пообещал отдать на восстановление.

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Ткаченко рассказал, что по поводу ремонта уже была проведена онлайн-встреча с благотворительными организациями и предпринимателями. В правительстве уже разработан план дальнейших действий. На данном этапе свое заключение должна вынести Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Это основание для заказа экспертной оценки масштаба материального ущерба", – пояснил министр.

Что касается причин возгорания, то следствие ведет Национальная полиция. Предварительно, внутри органа, который находился возле алтаря Николаевского костела, произошло замыкание электросети.

Работы в костеле после пожара включают в себя:

противоаварийный этап, который нужно провести как можно скорее;

восстановление органа, который идет отдельным пунктом;

реставрационные работы над фасадом (средства на это уже есть).

Ткаченко уточнил, что пожертвованные деньги юридических и физических лиц пойдут именно на противоаварийные работы,то есть на ликвидацию последствий пожара внутри костела.

Перед тем, как начать работы внутри здания, обязательно нужно получить вывод ГСЧС и экспертизы, что именно из поврежденного и в каком порядке следует ремонтировать.

Это необходимо, чтобы убедиться, что высокие температуры не вызвали скрытых трещин или изменений геометрии конструкций, а также избежать неправильной последовательности работ, из-за которой возможно разрушение стен/потолка.

Ткаченко указал: ориентировочно противоаварийные работы могут начать со середины октября-2021.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Пожар возник внутри костела Святого Николая в Киеве поздно вечером 3 сентября. Над зданием было видно облако черного дыма.