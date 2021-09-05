Украинский бизнес собрал 18 млн грн за день на восстановление костела Святого Николая

София Закревская
София Закревская
Жизнь столицы
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Украинский бизнес собрал 18 млн грн за день на восстановление костела Святого Николая

Украинские бизнесмены за день смогли собрать 18 миллионов гривен на восстановление костела Святого Николая в Киеве, который пострадал из-за пожара. Огонь сильно повредил здание, сгорел уникальный орган.

Об этом основатель и владелец интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин рассказал на своей странице в Facebook. Он сообщил, что его бизнес выделит на ремонт ₴1 млн и озвучил вклад других людей и компаний.

Кто пожертвовал деньги на ремонт костела:

  • Олег Гороховский (Monobank) – ₴1 млн

  • Андрей Ставницер (SD Capital) – ₴1 млн

  • Рафал Ющак (Альфа-Банк Украина) – ₴1 млн

  • Александр Конотопский (Ajax Systems) – ₴1 млн

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  • Андрей Ваврыш (SAGA Development) – ₴1 млн

  • Владимир Поперешнюк (Нова Пошта) – ₴1 млн

  • Dragon Capital – ₴1 млн

  • Артур Мхитарян (Taryan Group) – ₴1 млн

  • Александр Писарук (Райффайзен Банк) - ₴ 1млн

  • Владимир Школьник (Форум и вездеходы Шерп) – ₴1 млн

  • Сергей Черненко (ПУМБ) – ₴1 млн

  • ПриватБанк – ₴1 млн

  • ENSO – ₴1 млн

  • Максим Шкиль (Группа Компаний "Автострада") – ₴1 млн

  • Эпицентр К – ₴1 млн

  • Девелоперская компания UDP – ₴1 млн

  • Сергей Жуйков (Blackshield Capital) – ₴1 млн

  • Rozetka – ₴1 млн

"То, что происходило последние 24 часа, иначе как единением не назовешь...Верю, что костел, жемчужина Киева, будет спасен нашими общими усилиями", – рассказал Чечеткин.

Костел подлежит реставрации.

Бизнесмен выразил уверенность, что в ближайшее время этот список пополнится новыми именами украинских предпринимателей и названиями брендов, готовых помочь.

Он также отметил, что не только крупные бизнесмены озабочены ситуацией с костелом. Деньги отправляли и простые украинцы, а также представители малого и среднего бизнеса.

"Для многих из них это могут быть очень существенные, чувствительные суммы денег, а значит такое пожертвование ценно вдвойне!" – отметил предприниматель и подчеркнул, что он горд быть частью украинского общества.

Напомним, ранее глава МВД Денис Монастырский сообщил, что предварительной причиной пожара в костеле Святого Николая является короткое замыкание в сгоревшем органе. Открыто уголовное дело, в котором назначен ряд экспертиз.

Скриншот.

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