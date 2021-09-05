Украинский бизнес собрал 18 млн грн за день на восстановление костела Святого Николая
Украинские бизнесмены за день смогли собрать 18 миллионов гривен на восстановление костела Святого Николая в Киеве, который пострадал из-за пожара. Огонь сильно повредил здание, сгорел уникальный орган.
Об этом основатель и владелец интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин рассказал на своей странице в Facebook. Он сообщил, что его бизнес выделит на ремонт ₴1 млн и озвучил вклад других людей и компаний.
Кто пожертвовал деньги на ремонт костела:
Олег Гороховский (Monobank) – ₴1 млн
Андрей Ставницер (SD Capital) – ₴1 млн
Рафал Ющак (Альфа-Банк Украина) – ₴1 млн
Александр Конотопский (Ajax Systems) – ₴1 млн
Андрей Ваврыш (SAGA Development) – ₴1 млн
Владимир Поперешнюк (Нова Пошта) – ₴1 млн
Dragon Capital – ₴1 млн
Артур Мхитарян (Taryan Group) – ₴1 млн
Александр Писарук (Райффайзен Банк) - ₴ 1млн
Владимир Школьник (Форум и вездеходы Шерп) – ₴1 млн
Сергей Черненко (ПУМБ) – ₴1 млн
ПриватБанк – ₴1 млн
ENSO – ₴1 млн
Максим Шкиль (Группа Компаний "Автострада") – ₴1 млн
Эпицентр К – ₴1 млн
Девелоперская компания UDP – ₴1 млн
Сергей Жуйков (Blackshield Capital) – ₴1 млн
Rozetka – ₴1 млн
"То, что происходило последние 24 часа, иначе как единением не назовешь...Верю, что костел, жемчужина Киева, будет спасен нашими общими усилиями", – рассказал Чечеткин.
Бизнесмен выразил уверенность, что в ближайшее время этот список пополнится новыми именами украинских предпринимателей и названиями брендов, готовых помочь.
Он также отметил, что не только крупные бизнесмены озабочены ситуацией с костелом. Деньги отправляли и простые украинцы, а также представители малого и среднего бизнеса.
"Для многих из них это могут быть очень существенные, чувствительные суммы денег, а значит такое пожертвование ценно вдвойне!" – отметил предприниматель и подчеркнул, что он горд быть частью украинского общества.
Напомним, ранее глава МВД Денис Монастырский сообщил, что предварительной причиной пожара в костеле Святого Николая является короткое замыкание в сгоревшем органе. Открыто уголовное дело, в котором назначен ряд экспертиз.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Появились фото изнутри костела Святого Николая. На снимках можно оценить масштаб разрушений после пожара в здании.
Деньги на восстановление костела начали собирать еще 4 сентября.