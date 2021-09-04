На реставрацию горевшего Николаевского костела и органа начали собирать деньги

На реставрацию горевшего Николаевского костела в Киеве начали собирать благотворительную помощь. Средства уже выделили несколько бизнесменов и других публичных лиц.

Среди них – основатель и совладелец компании Rozetka Владислав Чечеткин, соучредитель Monobank Олег Гороховский, совладелец группы терминалов TIS Андрей Ставницер, председатель правления Альфа-Банк Виктория Михайле, основатель и CEO девелоперской компании Taryan Group Артур Мхитарян, а также советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов. Об этом в субботу, 4 сентября, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на странице в Facebook.

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Его министерство, как указал Ткаченко, получает сообщения и звонки со всей страны с предложениями помощи. Пожар объединил украинцев, отметил глава Минкульта.

По предварительным оценкам, полное восстановление костела будет стоить десятки миллионов гривен, как и восстановление органа.

Счет Национального дома органной и камерной музыки (неприбыльной организации) для ремонта костела:

ЕГРПОУ: 05509524

ИНН: 055095226553

Р/с UA +893003460000026006016844102

Акционерное общество "Альфа-Банк" в Киеве

Назначение платежа: Благотворительная помощь на реставрационные работы.

На своем Telegram-канале Ткаченко отметил: сгоревший орган в Николаевском костеле в Киеве требовал ремонта и серьезного совершенствования конструкции, но из-за затягивания с переездом Национального дома органной и камерной музыки Украины работы так и не успели начать. Вероятно, замыкание электросети произошло именно внутри инструмента после проведения профилактических работ по его очистке и начала репетиций.

Ткаченко пояснил, что в конструкции самого органа невозможно было установить дополнительные защитные металлические конструкции для электроприводов. Впрочем, точную причину пожара еще должны подтвердить эксперты.

Ткаченко рассказал, что планировалась также реставрация внешнего фасада костела, но много времени заняли суды касательно тендеров, кто будет выполнять работы. В итоге проект отложили.

Кроме того, между католической общиной и Домом органной музыки шли дискуссии касательно пользования органом.

Так, верующие настаивали, что инструмент необходимо перенести, чтобы он не стоял прямо под алтарем. Однако орган был сконструирован именно для этого места.

"Размещать его в другом месте не просто запрещено, учитывая закон об охране культурного и исторического наследия, но и крайне опасно", – написал министр.

В итоге стороны достигли соглашения: Национальный дом органной и камерной музыки должен был переехать в другое здание, построенное специально для этого. Процесс длился уже как год, пока 3 сентября орган не сгорел.

Ткаченко указал, что в городе еще не определились, где будет находиться новый Дом музыки.

Он добавил, что только благодаря немедленной реакции пожарных костел святого Николая не выгорел полностью.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Пожар в костеле святого Николая в Киеве возник поздно вечером 3 сентября.

По предварительной оценке, причина – в коротком замыкании в органе, что случилось в ходе вечерней репетиции.