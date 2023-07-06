'Планируем закончить в октябре', – Кличко проверил, как проходит ремонт на улице Энтузиастов. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идет капитальный ремонт улицы Энтузиастов в Днепровском районе столицы. Последний раз эту улицу обновляли более 40 лет назад.

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Об этом Виталий Кличко рассказал в своем Telegram-канале и опубликовал соответствующее видео. Мэр Киева отметил, что протяженность ремонтируемого участка почти три километра.

В частности, там уже была устроена новая сеть дождевой канализации. Установили новый гранитный камень по бокам дороги и нанесли два слоя асфальта. В ближайшее время начнут устраивать третий слой из асфальтобетона.

"Через несколько месяцев, в октябре, мы будем презентовать уже новую улицу. С новыми тротуарами, велодорожками, освещением, дождевой канализацией, антипарковыми столбиками. Обязательно с инклюзивностью для людей с ограниченными возможностями", — рассказал Виталий Кличко.

"Напомню, что на дороги, которые ремонтируем капитально, требуем от подрядчиков гарантию 5 лет. В случае повреждений дорожного полотна, устраняет их подрядчик, за свой счет", - подчеркнул мэр Киева.