Кличко рассказал, какую помощь отправил Киев в разрушенную оккупантами Бородянку

В Бородянку Киевской области из столицы для разборки завалов отправили 9 единиц инженерной техники. Кроме того, в освобожденный от российских оккупантов город поехали 84 волонтера, которые будут наводить порядок в пострадавшем населенном пункте.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, свою помощь также предоставили киевские спасатели.

"Друзья! Киев помогает, чтобы пригород столицы, который пытались уничтожить орки, как можно скорее вернулся к мирной жизни. В частности, сегодня оказываем помощь в разборке завалов в Бородянке, которая испытала наибольшие разрушения. Столичные власти отправили туда 9 единиц инженерной техники, с водителями. И 2 автобуса с 84 волонтерами, которые вместе с другими службами будут наводить порядок в пострадавшем поселке", – рассказал Кличко.

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Мэр добавил, что столичные спасатели предоставили 18 единиц техники и 109 человек личного состава, которые уже работают в Бородянке.

Напомним, после освобождения Бородянки Киевской области было установлено, что российские оккупанты фактически уничтожили город. Враг расстреливал мирных жителей, не позволяя им эвакуироваться в безопасное место.

В поселок под Киевом со всей страны едут сотрудники ГСЧС для того, чтобы разбирать завалы домов и искать под ними людей.

Добавим, что в освобожденной от российских оккупантов Буче Киевской области все еще не восстановлено газо- и электроснабжение. Из-за этого местные жители вынуждены готовить еду во дворах на костре.

Как сообщал OBOZREVATEL, пиротехники продолжают работы по разминированию Киевской области. В среду, 6 апреля, специалисты обнаружили и обезвредили 1022 взрывоопасных предмета.