Кличко принял участие в Велодне и дал старт велопараду. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в 15-м Велодне в столице и дал старт велопараду, который организовало велосообщество столицы. Подробности мероприятия сообщает пресс служба городского головы Киева.

"Друзья! Уже не первый год мы собираемся здесь, на Софийской площади, большой компанией! Компанией людей, которые любят активный отдых, ведут здоровый образ жизни! Мне приятно видеть здесь тысячи велосипедистов. Единомышленников!", – сказал Кличко, обращаясь к велосообществу.

Видео дня

Мэр отметил, что столичная власть продолжает работать над развитием велоинфраструктуры в городе.

"Как мэр-велосипедист хочу сказать, что не так быстро, к сожалению, но город развивает велоинфраструктуру. Увеличивается количество маршрутов. На каждой улице, где мы делаем капитальный ремонт, обустраиваем велодорожки. Также в каждом парке, каждом сквере, который обновляем, появляются дорожки для велосипедистов. А в этом году в столице обустроим еще более 100 километров велодорожек!" – подчеркнул Кличко.

Он рассказал, что для него велосипед тоже образ жизни. Каждое утро мэр тренируется и часто ездит на нем работу.

"Велосипед – это еще и образ жизни. Почти каждое утро я тренируюсь на "двухколесном". Иногда езжу на работу или по городу по делам. И призываю всех киевлян чаще пользоваться этим экологическим и удобным видом транспорта", – сказал Виталий Кличко.

Велодень происходит в формате массового парада велосипедистов и пользователей легкого персонального транспорта по центральным улицам города. Инициативу общественной организации "Всеукраинский Велодень. Киев" ежегодно поддерживает власть.

Акция началась с традиционного группового фото велосипедистов на Софийской площади. После этого они отправились по маршруту из центра города в парк "Муромец".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кличко показал, как ремонтируют Индустриальный мост в Киеве, продемонстрировал "умную" систему управления освещением и презентовал вторую очередь обновления Пейзажной аллеи.