Кличко показал, как ремонтируют Индустриальный мост в Киеве. Фото

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Также работы проведут на станции скоростного трамвая

В Киеве до конца августа планируют завершить ремонт Индустриального путепровода. Кроме того, коммунальщики закончат работы на более 60 объектах дорожной инфраструктуры.

Как рассказал мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу, 4 мая, с момента постройки, в 1977 году, ремонт на мосту не делали.

"Работы там начали в марте этого года. Полностью заменили аварийные элементы конструкции моста, устроили современную гидроизоляцию, положили новый прочный асфальт. А на днях начали следующий этап работ – ремонт трамвайной части путепровода", – сообщил Кличко.

Видео дня
Кличко показал, как проходит ремонт Индустриального моста в Киеве.
Также работы проведут на станции скоростного трамвая.

По его словам, работы осуществляют комплексно. Вместе с обновлением путепровода выполняют капитальный ремонт станции скоростного трамвая "Индустриальная". В частности, отремонтируют ее платформы и помещения.

Коммунальщики продолжили ремонтные работы.
Путепровод не ремонтировали с момента постройки в 1977 году.

"Также, отмечу, происходит ремонт улицы Борщаговской. Завершат ее реконструкцию тоже до конца августа. Улица не видела капитального ремонта 57 лет! Там сейчас устраивают верхний слой покрытия проезжей части, ремонтируют тротуары и устраивают велодорожки. Устанавливают опоры наружного освещения. Кроме того, на Борщаговском направлении продолжается средний ремонт путепровода на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса", – подчеркнул Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице с 2 июня по 15 августа закрыли движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" и до "Гната Юры". Коммунальный транспорт не будет работать из-за капитального ремонта улицы Борщаговской.

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