Кличко показал, как ремонтируют Индустриальный мост в Киеве. Фото

В Киеве до конца августа планируют завершить ремонт Индустриального путепровода. Кроме того, коммунальщики закончат работы на более 60 объектах дорожной инфраструктуры.

Как рассказал мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу, 4 мая, с момента постройки, в 1977 году, ремонт на мосту не делали.

"Работы там начали в марте этого года. Полностью заменили аварийные элементы конструкции моста, устроили современную гидроизоляцию, положили новый прочный асфальт. А на днях начали следующий этап работ – ремонт трамвайной части путепровода", – сообщил Кличко.

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По его словам, работы осуществляют комплексно. Вместе с обновлением путепровода выполняют капитальный ремонт станции скоростного трамвая "Индустриальная". В частности, отремонтируют ее платформы и помещения.

"Также, отмечу, происходит ремонт улицы Борщаговской. Завершат ее реконструкцию тоже до конца августа. Улица не видела капитального ремонта 57 лет! Там сейчас устраивают верхний слой покрытия проезжей части, ремонтируют тротуары и устраивают велодорожки. Устанавливают опоры наружного освещения. Кроме того, на Борщаговском направлении продолжается средний ремонт путепровода на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса", – подчеркнул Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице с 2 июня по 15 августа закрыли движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" и до "Гната Юры". Коммунальный транспорт не будет работать из-за капитального ремонта улицы Борщаговской.