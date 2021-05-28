Кличко продемонстрировал 'умную' систему управления освещением Киева

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с премьер-министром Словацкой Республики Эдуардом Гегером представили современную систему управления уличным освещением в столице.

Также в мероприятии приняли участие министр обороны Словацкой Республики Ярослав Надь, министр иностранных дел Словацкой Республики Иван Корчок, государственный секретарь Министерства экономики Словацкой Республики Ян Оравеца, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Украине Марек Шафин, сообщается на сайте Кличко.

"Я рад сегодня вместе с вами представить здесь одну из составляющих "Умного города" – нашу современную систему управления уличным освещением, которую мы, собственно, смогли реализовать при поддержке наших словацких партнеров. В частности, компании Seak s.r.o., чье оборудование и программное обеспечение мы устанавливаем в Киеве", – сказал Кличко.

Так, с 2018 года в Киеве начали внедрять Система управления уличным освещением с возможностью контролировать и управлять каждым светильником в отдельности и быстро реагировать на аварийные ситуации и устранять их.

"Мы продолжим внедрять новейшие технологии в управление Киевом – для комфорта и безопасности его жителей!" – отметил Виталий Кличко и поблагодарил Словакию за поддержку Киева в стремлении быть современным европейским городом, а Украину – в стремлении быть частью большой европейской семьи.

"Я рад, что мы видим реальный пример сотрудничества словацкого бизнеса с Украиной. И мы хотели бы продолжать такое сотрудничество. Именно поэтому я приехал с визитом в Украине. Мы бы хотели, чтобы большие инвестиции поступали из Словакии в Украину и из Украины в Словакию. Мы обсудили сегодня с премьером Украины несколько отраслей, где бы наше сотрудничество могло бы быть мощным. Это и промышленный, и энергетический секторы, логистика. В ближайшие месяцы и годы вы увидите результаты нашего сотрудничества", – заметил премьер-министр Эдуард Геґер .