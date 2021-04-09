Кличко о COVID-19 в Киеве: увеличилась смертность среди молодых людей

В Киеве зарегистрировали рост смертности людей в возрасте 30-49 лет от коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, в пятницу, 9 апреля, всего с начала пандемии умерли 211 молодых киевлян.

"В возрасте 65 лет умерли 2778 больных. Тем, кому было 50-64 года – 800 больных. Врачи отмечают, что из-за агрессивности болезни и сложности протекания увеличилось количество летальных случаев среди людей более молодого возраста. В возрасте 30-49 лет умерли 211 киевлян. Всего с начала пандемии в столице умерли 2027 мужчин и 1770 женщин", – заявил Кличко.

Мэр Киева добавил, что в большинстве случаев у умерших была сопутствующая патология. В частности, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и избыточный вес.

"Хочу подчеркнуть, что, к сожалению, в столице также растет смертность от коронавируса. Только с начала этого месяца, с 1 апреля, в стране умерли 3556 человек. В Киеве умерли 392 больных. Это за 9 дней", – резюмировал Кличко.

Отметим, в Киеве 8 апреля зарегистрировали 1864 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Кроме того, из-за большого количества пациентов с COVID-19 в Киевской городской клинической больнице №3 со склада вернули старые кровати.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве прививку от коронавирусной болезни COVID-19 получили почти 30 тысяч человек.