Кличко про COVID-19 у Києві: збільшилась смертність серед молодих людей

У Києві зареєстрували зростання смертності людей у віці 30-49 років від коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу, в п'ятницю, 9 квітня, усього з початку пандемії померли 211 молодих киян.

"У віці від 65 років померли 2778 хворих. Тим, кому було 50-64 роки, – 800 хворих. Лікарі зазначають, що через агресивність хвороби та більш складний її перебіг збільшилась кількість летальних випадків серед людей більш молодого віку. У віці 30-49 років померли 211 киян. Усього від початку пандемії в столиці померли 2027 чоловіків та 1770 жінок", – заявив Кличко.

Мер Києва додав, що в більшості випадків у померлих була супутня патологія. Зокрема, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та надлишкова вага.

"Хочу підкреслити, що, на жаль, у столиці також зростає смертність від коронавірусу. Тільки з початку цього місяця, з 1 квітня, в країні померли 3556 осіб. У Києві померли 392 хворих. Це за 9 днів", – резюмував Кличко.

Зазначимо, в Києві 8 квітня зареєстрували 1864 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Крім того, через велику кількість пацієнтів з COVID-19 у Київській міській клінічній лікарні №3 зі складу повернули старі ліжка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали майже 30 тисяч осіб.