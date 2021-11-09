Киев расторг договоры с рядом маршрутных перевозчиков: в Коммунальной службе перевозок объяснили детали

Городские власти Киева расторгли договора с четырьмя перевозчиками еще по 11 маршрутам, на которых Департамент финансового контроля КГГА во время аудиторской проверки обнаружил махинации с документами. Маршрутки, которые исчезнут со столичных дорог, заменят более комфортным и просторным коммунальным транспортом.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал директор Коммунальной службы перевозок Виктор Савченко. По его словам, речь идет о маршрутах № 224, 234, 539, 559, 231, 421, 581, 155, 516, 517 и 402.

"Большинство из них полностью или почти полностью дублируют маршруты коммунальных автобусов или троллейбусов. Например, №224 ездит по тому же маршруту, что и автобус №88. Вместо убранных маршруток Киевпасстранс прибавит сюда 2 единицы автобусов", – отметил Савченко.

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Он также добавил, что маршрутка №234 дублирует движение троллейбуса №29. После ее устранения будет выделен еще один троллейбус. Также будет усилен подвижной состав по всем маршрутам, где в этом есть необходимость.

Среди других дублирований:

маршрутка №516, которая повторяет маршрут автобуса №63,

№402 – дублирует троллейбус №44.

"Из этих 11 есть несколько маршрутов, которые особенно важны для киевлян, и мы в ближайшее время выставим их на конкурс. Это №581, без которого придется делать четыре пересадки, чтобы доехать до конечного места назначения. А также №231, №421 и №517", – сообщил Савченко.

Он подчеркнул, что расторжение договора с перевозчиком по тому или иному маршруту не обязательно означает его закрытие – таким образом город оптимизирует автобусную маршрутную сеть.

"В случаях, где коммунальный транспорт не может быть альтернативой, город будет привлекать частных перевозчиков с приоритетом использования полноразмерных автобусов, отвечающих всем требованиям города по комфорту и качеству", – отметил директор предприятия.

"Наша цель – комплексное упорядочение системы пассажирских перевозок в городе Киеве: ликвидировать дублирование маршрутов, вернуть приоритет коммунальному перевозчику и заменить старые маршрутки на комфортабельный, современный транспорт", – подытожил Савченко.

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