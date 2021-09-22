Цены на проезд в маршрутках взлетели: перевозчики решили заработать в ожидании локдауна

В Украине перевозчики пересмотрели тарифы на длинные маршруты (пригородные) накануне ожидаемого локдауна. В среднем цены выросли до 20%.

Как рассказал исполнительный директор Ассоциации "Автоперевозчики Киевщины" Алексей Павленко в комментарии OBOZREVATEL, на некоторых маршрутах цена увеличилась на 3 грн в сентябре. К примеру, проезд из Крюковщины (пригород столицы) в Киев выросла с 15 до 18 грн.

Решение о подорожании проезда приняли еще летом и сейчас оно начинает набирать обороты.

"По большому счету, ничего страшного не произошло. – говорит Павленко. – Подорожание было веерное. В одном районе на 3 грн, в одном на 1 грн, где-то на 20% от стоимости. Это не был монопольный сговор. Мы входим в зиму с новыми тарифами и соответственно с новой стоимостью проезда".

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Как рассказывает Павленко, обычно стоимость проезда пересматривают раз в году, под конец года, но в 2021-м у решили сделать это раньше, ведь ожидают локдауна. "Мы решили пересмотреть тариф, чтобы выйти в осень, "переобуть" резину, подготовить машины и закупить топливо", – объясняет эксперт

В то же время Павленко успокаивает: дополнительного подорожания до конца года не ожидают. Если не будет непредвиденных обстоятельств, к примеру, резкой девальвации гривны, следующий раз пересматривать стоимость проезда в пригород Киева собираются аж в октябре 2022-го.

Как ранее писал OBOZREVATEL, по подсчетам перевозчиков, экономически обоснованный тариф в столице на проезд должен быть таким: в метро – 21,05 грн; в наземном транспорте – 20,50 грн; в городской электричке – аж 71,72 грн.