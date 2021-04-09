Киев перед выходными парализовали утренние пробки. Карта

В Киеве в пятницу, 9 апреля, утром движение на дорогах города оказалось парализованным из-за многочисленных пробок.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на Южном, Гаванском, Метро, Патона, Дарницком и Северном мостах (чтобы посмотреть карты, проскролльте до конца страницы).

Пробки есть на проспектах Победы, Любомира Гузара (ремонт на Индустриальном мосту), Николая Бажана, Романа Шухевича, Степана Бандеры, Броварском, Освободителей, Соборности, Голосеевском и Валерия Лобановского.

Так же, проблемы с движением наблюдаются в центре столицы, на Набережном (два ДТП) и Днепровском шоссе, улицах Миропольская, Братиславская, бульварах Леси Украинки, Тараса Шевченко и Перова, Кирилловской, проспекте Героев Сталинграда и Набережно-Рыбальской.

В Киеве в последний рабочий день недели будет сухо и потеплеет до +10 градусов. А на выходные температура в столице повысится еще больше – до +13...+17 градусов.

Киев перед выходными парализовали утренние пробки. Google Maps

Проспект Николая Бажана. Google Maps

На столичных мостах образовались тянучки. Google Maps

Проспект Победы. Google Maps

Пробка на Окружной дороге. Google Maps

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице общественный транспорт начал работать по спецпропускам.