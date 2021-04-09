Київ перед вихідними паралізували ранкові затори. Карта

У Києві в п'ятницю, 9 квітня, вранці рух на дорогах міста був паралізованим через численні затори.

Згідно з даними Google Maps, труднощі з проїздом спостерігаються на Південному, Гаванському, Метро, Патона, Дарницькому та Північному мостах (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Затори є на проспектах Перемоги, Любомира Гузара (ремонт на Індустріальному мосту), Миколи Бажана, Романа Шухевича, Степана Бандери, Броварському, Визволителів, Соборності, Голосіївському та Валерія Лобановського.

Також проблеми з рухом спостерігаються в центрі столиці, на Набережному (два ДТП) та Дніпровському шосе, вулицях Миропільській, Братиславській, бульварах Лесі Українки, Тараса Шевченка та Перова, Кирилівській, проспекті Героїв Сталінграда та Набережно-Рибальській.

У Києві в останній робочий день тижня буде сухо і потеплішає до +10 градусів. А на вихідні температура в столиці підвищиться ще більше – до +13... +17 градусів.

Київ перед вихідними паралізували ранкові затори. Google Maps

Проспект Миколи Бажана. Google Maps

На столичних мостах утворилися тягучки. Google Maps

Проспект Перемоги. Google Maps

Затори на Окружній дорозі. Google Maps

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в столиці громадський транспорт почав працювати за спецперепустками.