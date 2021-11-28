Киев окутал непроглядный туман: зрелищные фото

Марина Лисничук
Жизнь столицы
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Туман в Киеве

В воскресенье, 28 ноября, столицу Украины окутал туман, из-за чего видимость на дорогах была ограничена. Такая картина в Киеве наблюдалась утром и к вечеру выходного дня.

Киевляне делились зрелищными снимками в сети. Фоторепортаж также опубликовал Telegram-канал "Типичный Киев" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Столица сегодня чем-то напоминает фильм "Мгла" по Кингу, не думаете? Хорошо, что у нас это просто туман", – говорится в подписи к снимкам.

Туман в Киеве
Видео дня

Во время тумана видимость составляла 200-500 метров, синоптики и спасатели ГСЧС объявили I уровень опасности погодных условий.

Туман в Киеве был непроглядный

Со своей стороны в Киевской городской госадминистрации (КГГА) выступили с предупреждением к водителям. Во время вождения на окутанных туманом дорогах их призывали снижать скорость движения.

Водителей призвали быть осторожными на дорогах Киева

В частности, специалисты порекомендовали водителям во время движения в тумане соблюдать следующие правила:

  • снизить скорость движения;

  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

  • избегать резких маневров на дороге.

Туман окутал столицу
Туман в столице Украины
В столице наблюдалась плохая видимость
Из-за тумана был объявлен I уровень опасности погодных условий
Туман в Киеве 28 ноября

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу синоптиков, 29 ноября в Киеве погода будет сухой и ветреной днем, но к вечеру вероятны дождь с переходом в снег. Сложная ситуация будет наблюдаться на дорогах столицы.

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