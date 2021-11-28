Украина попадет под влияние циклона: где в понедельник ожидаются грозы и снег

В понедельник, 29 ноября, в предпоследний осенний день погода в Украине будет разнообразной. На части территории страны ожидаются грозы, а в западных областях выпадет мокрый снег.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что завтра погодные условия в Украине будут обусловлены циклоном "Бенедикт".

В западной, центральной и северной частях страны атмосферный фронт будет отвечать за снижение температуры воздуха (от -1 до +2 градусов днем, ночью -1...+1), что приведет к смешению снега с дождем.

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На востоке и юге Украины будет теплее (+3...+15 днем, на юге – до +18, а ночью +2...+7 градусов), там пройдут дожди, местами осадки будут сильными. В этих областях также ожидаются грозы.

Неблагоприятные погодные условия в понедельник будут сопровождаться порывами ветра до 15-20 м/с, местами он будет штормовым. В пресс-службе ГУ ГСЧС предупредили о первом (желтом) уровне опасности.

В Киеве и области завтра днем ветрено и без осадков, а вечером возможен дождь с переходом в снег, ожидается сложная ситуация на дорогах. Температура воздуха и днем, и ночью -1...+1 градус, в самой столице может потеплеть до +7 по Цельсию.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в этом году Украину ждет сравнительно теплая зима, в некоторых регионах даже возможна нехватка снега, сказал синоптик Игорь Кибальчич.