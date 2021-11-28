Украину покроют туманы и дожди: синоптики уточнили прогноз погоды на воскресенье

В воскресенье, 28 ноября, погода в Украине местами обещает быть ясной, но прохладной. В то же время в некоторых областях будет сыро – из-за тумана и периодических дождей.

Об этом свидетельствует прогноз на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. Синоптики также рассказали, в каких регионах метеоусловия​​​ будут осложнены (чтобы посмотреть карты, доскролльте новость до конца).

Так, утром воскресенья на севере, во многих западных, центральных, а также южных регионах еще с ночи сохранится туман.

Также в южной части и преимущественно на западе днем будет дождь. В Карпатах возможен мокрый снег. А вот на остальной территории должно быть без существенных осадков.

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Столбики термометров покажут +5… +10 °С, на юге до +13 °С. Ветер преимущественно юго-восточного направления, 7-12 м/с.

Погода в Киеве и области 28 ноября обещает быть без существенных осадков, утром будет туман. Температура воздуха максимально повысится до +10 °С. Ветер южный, 7-12 м/с.

Отметим, что из-за тумана местами в Украине объявлен I уровень опасности (желтый) погодных условий.

В частности, он будет преобладать на севере, преимущественно на западе, юге и в центре – видимость на уровне 200-500 метров. Такое же предупреждение объявлено и в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал мягкую и сравнительно теплую зиму в Украине. По его расчетам, погода в декабре-феврале будет без продолжительных морозов и с количеством осадков в пределах нормы.