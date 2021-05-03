В сети показали, как в Киеве строили самую глубокую станцию метро в мире. Архивное фото
В сети показали архивный снимок из Киева, сделанный во время строительства станции метро "Арсенальная".
Фотографией 1960 года поделились на странице History Ukraine в социальной сети Twitter в воскресенье, 2 мая. Напомним, эта станция на Святошинско-Броварской линии метро была открыта 6 ноября 1960-го.
"Арсенальная" построена на глубине 105,5 метров под землей. Она считается самой глубокой станцией метрополитена в мире.
Кроме того, "Арсенальная" является памятником архитектуры, сказано на сайте "Киевского метрополитена".
Как передает UATV, особенность станции не только в глубине, но и в коротком промежуточном вестибюле-"стакане".
Его собирали на поверхности над тем местом, под которым он сейчас и находится. Затем из-под него начинали убирать почву, и он сам, под действием собственного веса, постепенно оседал вниз, до проектной отметки. Потом конструкцию засыпали землей.
Напомним, ранее наше издание собрало уникальные фото и факты о станции метро "Университет" в столице Украины.
Станцию метро "Героев Днепра" могут переименовать на "Героев УПА" – в Украине зарегистрировали электронную петицию с соответствующим предложением.
А в урочище киевского парка "Наталка" начали реконструкцию бетонного кессона, который часто называют "сталинское метро". Его превратят в ресторан с двумя этажами.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В Киеве показали фото подземных лабиринтов Крещатика, под которым протекает три реки и водопад.
Также в сети появился черно-белый снимок диаспоры украинцев в Сан-Диего (США) с уникальной исторической картой Украины, которой более ста лет.