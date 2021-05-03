В сети показали, как в Киеве строили самую глубокую станцию метро в мире. Архивное фото

В сети показали архивный снимок из Киева, сделанный во время строительства станции метро "Арсенальная".

Фотографией 1960 года поделились на странице History Ukraine в социальной сети Twitter в воскресенье, 2 мая. Напомним, эта станция на Святошинско-Броварской линии метро была открыта 6 ноября 1960-го.

"Арсенальная" построена на глубине 105,5 метров под землей. Она считается самой глубокой станцией метрополитена в мире.

Кроме того, "Арсенальная" является памятником архитектуры, сказано на сайте "Киевского метрополитена".

Как передает UATV, особенность станции не только в глубине, но и в коротком промежуточном вестибюле-"стакане".

Его собирали на поверхности над тем местом, под которым он сейчас и находится. Затем из-под него начинали убирать почву, и он сам, под действием собственного веса, постепенно оседал вниз, до проектной отметки. Потом конструкцию засыпали землей.

Напомним, ранее наше издание собрало уникальные фото и факты о станции метро "Университет" в столице Украины.

Станцию метро "Героев Днепра" могут переименовать на "Героев УПА" – в Украине зарегистрировали электронную петицию с соответствующим предложением.

А в урочище киевского парка "Наталка" начали реконструкцию бетонного кессона, который часто называют "сталинское метро". Его превратят в ресторан с двумя этажами.

Как ранее писал OBOZREVATEL: