Станция метро "Университет" в Киеве: уникальные фото и факты

Станция Святошинско-Броварской линии метро "Университет" была открыта для пассажиров в Киеве 6 ноября 1960 года.

Как сообщает портал 44, у нее есть островная платформа длиной 100,7 метров и шириной 19,7 метров.

Это трехзальная станция с глубоким заложением. Между платформой и вестибюлем используется целых два пролета с эскалаторами.

"Университет" имеет нестандартное тематическое оформление. Это и характерный мрамор, в котором присутствуют окаменелые останки доисторических животных, и арки в стиле неоклассицизма, и бюсты в пилонах.

Довольно интересно смотрится и наружное здание вестибюля, выходящее не только на бульвар, но и в сторону ботанического сада. Оно напоминает стеклянный сад, а внутри достаточно светло за счет белого оттенка и прозрачных стеклянных элементов.

Пассажиры могут заметить размещенные в пилонах бюсты выдающихся людей. Всего присутствует восемь бюстов в образах Ивана Франка, Александра Пушкина, Максима Горького, Григория Сковороды, Тараса Шевченка, Михаила Ломоносова, Дмитрия Менделеева и Александра Богомольца. С 1986 года станция считается памятником архитектуры.

"Университет" получила свое название по причине того, что она расположена неподалеку от центрального красного корпуса Киевского национального университета (КНУ). Это единственная станция, на которой над каждым входом и выходом размещены алюминиевые вензели с логотипом метрополитена.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об интересных фактах о станции киевского метрополитена "Вокзальная".