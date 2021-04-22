Станция метро "Университет" в Киеве: уникальные фото и факты

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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В облицовке станции можно увидеть окаменелости древних животных

Станция Святошинско-Броварской линии метро "Университет" была открыта для пассажиров в Киеве 6 ноября 1960 года.

Как сообщает портал 44, у нее есть островная платформа длиной 100,7 метров и шириной 19,7 метров.

Эскизы станции конкурса 1952 года.
Еще один эскиз.
В 1958 году для дальнейшей работы было отобрано два эскиза.
В процессе доработки эскизы претерпели целый ряд изменений.

Это трехзальная станция с глубоким заложением. Между платформой и вестибюлем используется целых два пролета с эскалаторами.

"Университет" имеет нестандартное тематическое оформление. Это и характерный мрамор, в котором присутствуют окаменелые останки доисторических животных, и арки в стиле неоклассицизма, и бюсты в пилонах.

Макет отделки в центральном зале станции.
Отделка станции близится к завершению.
Строительство вестибюля.
Еще кадр строительство вестибюля.

Довольно интересно смотрится и наружное здание вестибюля, выходящее не только на бульвар, но и в сторону ботанического сада. Оно напоминает стеклянный сад, а внутри достаточно светло за счет белого оттенка и прозрачных стеклянных элементов.

Монтаж эскалаторов и отделочные работы внутри вестибюля.
Пробный поезд на станции "Университет".
На платформе раньше был асфальт.
На станции ранее были вмонтированы лампы, включающиеся при приближении поезда.

Пассажиры могут заметить размещенные в пилонах бюсты выдающихся людей. Всего присутствует восемь бюстов в образах Ивана Франка, Александра Пушкина, Максима Горького, Григория Сковороды, Тараса Шевченка, Михаила Ломоносова, Дмитрия Менделеева и Александра Богомольца. С 1986 года станция считается памятником архитектуры.

Общий вид вестибюля станции.
Две террасы с боковыми полукруглыми гранитными лестницами на тыльной стороне вестибюля.

"Университет" получила свое название по причине того, что она расположена неподалеку от центрального красного корпуса Киевского национального университета (КНУ). Это единственная станция, на которой над каждым входом и выходом размещены алюминиевые вензели с логотипом метрополитена.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об интересных фактах о станции киевского метрополитена "Вокзальная".

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