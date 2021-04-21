В Киеве одну из станций метро хотят переименовать в 'Героев УПА'

В Киеве зарегистрировали электронную петицию о переименовании станции метро "Героев Днепра" на "Героев УПА".

Петицию уже опубликовали на официальном сайте Киевского городского совета.

Автор обращения Василий Бабич считает, что конечная станция Оболонско-Теремковской линии метро названа в честь устроенного российско-большевистскими оккупантами в 1943 году взятии Киева (освобождения города 6 ноября 1943 – Ред.) И изгнания оттуда других оккупантов – немецко-нацистских.

"Операция с военной точки зрения была проведена абсолютно бездарно Число жертв просто невероятное, и она была посвящена годовщине большевистского мятежа в Петербурге. В оформлении станции присутствует гвардейская лента, которая также печальноизвестна, как колорадская. Ее использование в Украине после 2014 года является, по моему мнению, по меньшей мере неуместным ", – отметил в тексте петиции Бабич.

Он также предложил заменить ленту на стенах станции на красно-черную символику борьбы украинского народа против оккупантов.

Отметим, что пока петицию подписало 69 человек.

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