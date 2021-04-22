В сети показали фото подземных лабиринтов на Крещатике

В Киеве показали фото подземных лабиринтов Крещатика, под которым протекает три реки и водопад.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления туризма и продвижения Киевской городской государственной администрации.

"Центральная улица Киева – это долина реки Крещатик. Это видно даже по рельефу: все улицы, ведущие к нему, имеют очень резкий наклон. Когда-то давно на этом месте была река, по размерам, как Десна", – рассказали в КГГА.

Там также отметили, что со временем река обмелела. Поэтому долгое время Крещатик не застраивался.

"Если Печерск, Подол и старый Киев начали застраивать еще в княжеские времена, то застройка Крещатика началась только в начале XIX века", – отметили в управлении туризма.

Лабиринты под главной улицей столицы выложили из кирпича еще в XIX веке.

Отметим, в настоящее время под Крещатиком течет три реки: Крещатик, Бессарабка и Кловица и там даже есть небольшой водопад.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве начали реставрацию Врата Заборовского – бывшего парадного въезда в Софии Киевской. Работы должны завершиться в начале мая.