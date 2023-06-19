Киевщину вечером 20 июня накроет гроза, ожидаются порывы ветра

В Киевской области в понедельник, 19 июня, в ближайшие часы с сохранением до конца суток ожидается гроза. Возможны порывы ветра 15-20 м/с.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине. В ближайшее время с сохранением до конца суток 19 июня ожидается гроза, порывы ветра 15-20 м/с/", – предупредили синоптики.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Стоит отметить, что весна 2023 года в столице вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области во вторник, 20 июня, температура воздуха прогреется до +28°С. Днем синоптики прогнозируют кратковременный дождь, ожидается гроза.

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