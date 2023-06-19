Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и области 20 июня

В Киеве и Киевской области во вторник, 20 июня, температура воздуха прогреется до +28°С. Днем синоптики прогнозируют кратковременный дождь, ожидается гроза.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды по Киевщине на 20 июня. Переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°С; ночью 16-18°С, днем 26-28°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 20 июня ясной погодой нас этот день не порадует. Облака в Киеве затянут небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Дождь, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на дождь с грозой.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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